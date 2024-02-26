Иван Иванов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Иван Меньшой Агафонов (Ич)

Мать: Татьяна Матвеева (Вна)

Бракосочетание
27.01.1830 ст.

Жена: Анна Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
?.02.1834

Дочь: Анисья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Семенова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Федор Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Семенова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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