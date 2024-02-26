Иван Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Иван Меньшой Агафонов (Ич)
Мать: Татьяна Матвеева (Вна)
Бракосочетание
27.01.1830 ст.
Жена: Анна Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
?.02.1834
Дочь: Анисья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Семенова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Федор Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Семенова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно