Копту Аурелия Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Копту Аурелия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копту Николай Георгиевич

Мать: Осипов Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботнарь Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Ботнарь Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботнарь Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Ботнарь Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботнарь Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Ботнарь Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботнарь Валерий Георгиевич

Отец ребёнка: Ботнарь Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботнарь Георгий

Смерть
Неизвестно

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