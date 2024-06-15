Барабанова Христина Дмитриевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанова Христина Дмитриевна

Барабанова Христина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Терентий Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Барабанов Петр Терентьев

Отец ребёнка: Барабанов Терентий Тимофеев

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Барабанова) Прасковья Терентьева

Отец ребёнка: Барабанов Терентий Тимофеев

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.