Барабанова Христина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Барабанов Терентий Тимофеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Барабанова) Прасковья Терентьева
Отец ребёнка: Барабанов Терентий Тимофеев
Смерть
Неизвестно