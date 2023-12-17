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Juhhan Kaksik
Juhhan Kaksik
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Древо
Место рождения
Tallijani
Дата рождения
09.08.1790
Дата смерти
1806
Пол
Мужской
Отец
Jaan
1768 г.р.
Мать
Ann
1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1790
Отец:
Jaan
Мать:
Ann
Tallijani
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1806
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