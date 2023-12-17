Juhhan Kaksik — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Juhhan Kaksik

Место рождения

Tallijani

Дата рождения

09.08.1790

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1790

Отец: Jaan

Мать: Ann

Tallijani
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1806
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