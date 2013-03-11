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Хан Ян Викторович
Хан Ян Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.2013
Пол
Мужской
Отец
Хан Виктор Яковлевич
1980 г.р.
Мать
Ким Марина Генадиевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Пк
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2013
Отец:
Хан Виктор Яковлевич
Мать:
Ким Марина Генадиевна
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