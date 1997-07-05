Кучукова (Сиротина) Антонина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 14.03.1913
Дата смерти05.07.1997
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.03.1913
Работа или профессия
Неизвестно
Планировщица
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.06.1939
Свидетельство о браке № 161
Рождение ребёнка
Около 29.08.1940
Рождение ребёнка
Около 29.08.1940
Рождение ребёнка
13.04.1945
Рождение ребёнка
?.05.1946
Смерть
05.07.1997
Причина смерти: Острое нарушение мозгового кровообращения. Церебросклероз