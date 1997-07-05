Кучукова (Сиротина) Антонина Яковлевна Около 14.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кучукова (Сиротина) Антонина Яковлевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 14.03.1913

Дата смерти

05.07.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.03.1913

Отец: Сиротин Яков Андреевич

Мать: Сиротина (Иванова) Прасковья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Планировщица
Место жительства
Неизвестно
Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
08.06.1939

Муж: Кучуков Сергей Николаевич (Степанович)

Королёв, Королев, Московская область
Свидетельство о браке № 161
Рождение ребёнка
Около 29.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучуков Сергей Николаевич (Степанович)

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
Около 29.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучуков Сергей Николаевич (Степанович)

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучуков Сергей Николаевич (Степанович)

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
?.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучуков Сергей Николаевич (Степанович)

Королёв, Королев, Московская область
Смерть
05.07.1997
Королёв, Королев, Московская область
Причина смерти: Острое нарушение мозгового кровообращения. Церебросклероз

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