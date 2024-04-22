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Быбина Анна Лукьяновна

Место рождения

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Быбин Тимофей Нефедович

Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Быбина Устинья Нефедовна

Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Быбин Егор Нефедович

Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Быбина Домна Нефедовна

Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Быбин Самсон Нефедович

Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Быбин Григорий Нефедович

Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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