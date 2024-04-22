Быбина Анна Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Быбина Устинья Нефедовна
Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Быбин Егор Нефедович
Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Быбина Домна Нефедовна
Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Быбин Нефед Иванович
Смерть
Неизвестно