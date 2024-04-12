Овчинников Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Ранение
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21347344 ранен/контужен, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каминская вол., с. Реплево, Место службы: 26-й Сибирский стрелковый полк, рядовой Карт... Показать все
Смерть
Неизвестно