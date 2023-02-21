Баранова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1907
Отец ребёнка: Баранов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пулькина Анна Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Степан
Смерть
Неизвестно