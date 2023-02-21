Баранова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Баранов Павел Степанович

Отец ребёнка: Баранов Степан

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пулькина Анна Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Тихон Степанович

Отец ребёнка: Баранов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Степан

Смерть
Неизвестно
Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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