Веденякин Константин Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.05.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около ?.05.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1894 или 02.01.1894 ст.
Сын: Веденякин Василий Константинович
Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.05.1896 ст.
Дочь: (Веденякина) Александра Константиновна
Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.08.1898 ст.
Дочь: (Веденякина) Наталия Константиновна
Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.
Сын: Веденякин Фёдор Константинович
Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.07.1903 ст.
Дочь: (Веденякина) Марфа Константиновна
Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.11.1907 ст.
Сын: Веденякин Александр Константинович
Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна
Смерть
Неизвестно