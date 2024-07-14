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Веденякин Константин Игнатьевич

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около ?.05.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.01.1892 ст.

Жена: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1894 или 02.01.1894 ст.

Сын: Веденякин Василий Константинович

Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.05.1896 ст.

Дочь: (Веденякина) Александра Константиновна

Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.08.1898 ст.

Дочь: (Веденякина) Наталия Константиновна

Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.

Сын: Веденякин Фёдор Константинович

Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1903 ст.

Дочь: (Веденякина) Марфа Константиновна

Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.11.1907 ст.

Сын: Веденякин Александр Константинович

Мать ребёнка: Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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