Ершова (--) Анисия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти23.09.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
23.09.1857
Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
https://www.familysearch.org/records/images/image-details?page=3&place=11340242&endDate=1862&startDate=0001&rmsId=M99K-2J6&imageIndex=40&singleView=true