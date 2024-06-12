Ершова (--) Анисия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (--) Анисия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

23.09.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
23.09.1857
Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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