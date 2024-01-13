Неронская (Жданович-Гуринович) Нина
Место рожденияЛипники, Российская империя (Минская губерния)
Дата рождения08.03.1909
Дата смерти05.08.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1928
Муж: Неронский Михаил
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
29.10.1929
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Неронский Михаил
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Неронский Борис
Отец ребёнка: Неронский Михаил
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
30.04.1938
Сын: Неронский Евгений
Отец ребёнка: Неронский Михаил
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
12.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неронский Михаил
Смерть
05.08.1993
Липники, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Липники, Беларусь