Неронская (Жданович-Гуринович) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронская (Жданович-Гуринович) Нина

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Место рождения

Липники, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

08.03.1909

Дата смерти

05.08.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1929 г.р.
1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Бракосочетание
1928

Муж: Неронский Михаил

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
29.10.1929

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Неронский Михаил

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Неронский Борис

Отец ребёнка: Неронский Михаил

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
30.04.1938

Сын: Неронский Евгений

Отец ребёнка: Неронский Михаил

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
12.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неронский Михаил

Смерть
05.08.1993
Липники, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Липники, Беларусь
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