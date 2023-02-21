Гурина Марфа Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина Марфа Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Гурин Михаил Филимонов

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Гурин Михаил Филимонов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Гурин Михаил Филимонов

Рождение ребёнка
1892

Сын: Гурин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Гурин Михаил Филимонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурин Софрон Михайлович

Отец ребёнка: Гурин Михаил Филимонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гурин Михаил Филимонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Михаил Филимонов

Смерть
Неизвестно
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