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Лазарев Павел Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1912

Дата смерти

19.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1940 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1912

Отец: Лазарев Яков

Мать: Лазарева ?

Рождение ребёнка
1940

Сын: Лазарев Виктор Павлович

Мать ребёнка: Лазарева Мария Максимовна

Рождение ребёнка
16.10.1943

Сын: Лазарев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Лазарева Мария Максимовна

Россия, Иркутская область, г. Бодайбо
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Мария Максимовна

Смерть
19.05.1983
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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