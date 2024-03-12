Лазарев Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1912
Дата смерти19.05.1983
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1912
Отец: Лазарев Яков
Мать: Лазарева ?
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Лазарева Мария Максимовна
Рождение ребёнка
16.10.1943
Сын: Лазарев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Лазарева Мария Максимовна
Россия, Иркутская область, г. Бодайбо
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лазарева Мария Максимовна
Смерть
19.05.1983
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область