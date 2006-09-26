Боровых Главдиян Васильевич
Место рожденияШадринск
Дата рождения22.03.1936
Дата смерти26.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1936
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1954
Рождение ребёнка
26.11.1960
Рождение ребёнка
15.07.1962
Рождение ребёнка
03.06.1971
Рождение ребёнка
15.12.1979
Сын: Боровых Василий Главдиянович
Мать ребёнка: Боровых (Петрова) Раиса Борисовна
Смерть
26.09.2006
Верхнеполевское кладбище