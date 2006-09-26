Боровых Главдиян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровых Главдиян Васильевич

Боровых Главдиян Васильевич

avatar

Место рождения

Шадринск

Дата рождения

22.03.1936

Дата смерти

26.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1936

Отец: не указан

Мать: Боровых Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровых (Петрова) Раиса Борисовна

Рождение ребёнка
14.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровых (Петрова) Раиса Борисовна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
26.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровых (Петрова) Раиса Борисовна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
15.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровых (Петрова) Раиса Борисовна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
03.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровых (Петрова) Раиса Борисовна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
15.12.1979

Сын: Боровых Василий Главдиянович

Мать ребёнка: Боровых (Петрова) Раиса Борисовна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
26.09.2006
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Верхнеполевское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.