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Попов Михаил Алексеевич

Место рождения

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

19.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1860

Отец: Попов Алексий Авксентиевич

Мать: Попова Анна Николаевна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Попов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Глебово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.05.1888

Сын: Попов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Попова Александра Ивановна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Попова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Попов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
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