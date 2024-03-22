Попов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1860
Отец: Попов Алексий Авксентиевич
Мать: Попова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1885
Глебово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.05.1888
Сын: Попов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Попова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Попова Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно