Виленский Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виленский Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Виленский Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Виленская Мира Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1931

Дочь: Шафранская Полина Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Эвакуация
Около 1942
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=ru&itemId=10373413, хопёрский р-н, центр к-го станица Михайловская
Смерть
Неизвестно
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