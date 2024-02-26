Виленский Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Виленский Пётр
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Виленская Мира Борисовна
Рождение ребёнка
19.06.1931
Дочь: Шафранская Полина Борисовна
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Эвакуация
Около 1942
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=ru&itemId=10373413, хопёрский р-н, центр к-го станица Михайловская
Смерть
Неизвестно