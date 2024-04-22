Савинов Алексей Савельевич
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти1981
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Савинова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Савинова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Савинова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Савинова Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Савинова Клавдия Васильевна
Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Смерть
1981