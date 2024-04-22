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Савинов Алексей Савельевич

Место рождения

Отаева, Яниково-Шоркисринская волость, Цивильский уезд

Дата рождения

1930

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Никитин Савелий Никитич

Мать: Алексеева Мария Алексеевна

Отаева, Яниково-Шоркисринская волость, Цивильский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Савинова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Савинова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Савинова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Савинова Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Савинова Клавдия Васильевна

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Смерть
1981
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