Юначевская (Баранник) Виктория
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения14.01.1928
Дата смерти05.11.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1928
Отец: Баранник Георгий
Мать: Баранник (Кобец) Меланья
Одесса, Украина
Бракосочетание
05.09.1948
Муж: Юначевский Иван
город Кострома, Россия
Смерть
05.11.2005
город Кострома, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
город Кострома, Россия