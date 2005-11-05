Юначевская (Баранник) Виктория 14.01.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юначевская (Баранник) Виктория

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

14.01.1928

Дата смерти

05.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1928

Отец: Баранник Георгий

Мать: Баранник (Кобец) Меланья

Одесса, Украина
Бракосочетание
05.09.1948

Муж: Юначевский Иван

город Кострома, Россия
Смерть
05.11.2005
город Кострома, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
город Кострома, Россия

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