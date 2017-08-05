Уракчеева Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1948
Дата смерти05.08.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1968
Дочь: Алексеенко Ольга Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.11.1975
Дочь: Цыбина Эльмира Рейнатовна
Отец ребёнка: Уракчеев Рейнат Касимович
Смерть
05.08.2017