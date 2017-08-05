Уракчеева Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракчеева Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1948

Дата смерти

05.08.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1968

Дочь: Алексеенко Ольга Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.11.1975

Дочь: Цыбина Эльмира Рейнатовна

Отец ребёнка: Уракчеев Рейнат Касимович

Смерть
05.08.2017

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