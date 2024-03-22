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Онищенко Григорий

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

17.11.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1866

Отец: Онищенко Афанасий

Мать: Онищенко Елена Исаева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
02.02.1887

Жена: Онищенко Марфа

Рождение ребёнка
04.03.1893

Дочь: Татиана

Мать ребёнка: Онищенко Марфа

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.05.1894

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Онищенко Марфа

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Онищенко Сергей

Мать ребёнка: Онищенко Марфа

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.06.1908

Сын: Онищенко Иоанн

Мать ребёнка: Онищенко Марфа

Белоцерковцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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