Онищенко Григорий
Место рождения
Дата рождения17.11.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1866
Отец: Онищенко Афанасий
Мать: Онищенко Елена Исаева
Бракосочетание
02.02.1887
Жена: Онищенко Марфа
Рождение ребёнка
04.03.1893
Дочь: Татиана
Мать ребёнка: Онищенко Марфа
Рождение ребёнка
28.05.1894
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Онищенко Марфа
Рождение ребёнка
1896
Сын: Онищенко Сергей
Мать ребёнка: Онищенко Марфа
Рождение ребёнка
30.06.1908
Сын: Онищенко Иоанн
Мать ребёнка: Онищенко Марфа
Смерть
Неизвестно