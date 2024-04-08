Есакова (Старынина) Ирина Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова (Старынина) Ирина Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1744

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старынин Денис Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Есаков Лев Данилович

Отец ребёнка: Есаков Данила Иванов

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Есаков Андрей Данилович

Отец ребёнка: Есаков Данила Иванов

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Есаков Сидор Данилов

Отец ребёнка: Есаков Данила Иванов

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Есаков Максим Данилов

Отец ребёнка: Есаков Данила Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Данила Иванов

Смерть
После 1744
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