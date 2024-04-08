Есакова (Старынина) Ирина Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1744
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старынин Денис Васильев
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Есаков Лев Данилович
Отец ребёнка: Есаков Данила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1721
Отец ребёнка: Есаков Данила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Есаков Сидор Данилов
Отец ребёнка: Есаков Данила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1729
Отец ребёнка: Есаков Данила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есаков Данила Иванов
Смерть
После 1744