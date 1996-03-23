Феоктистов Андрей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистов Андрей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1996

Отец: не указан

Мать: Феоктистова Ольга Владимировна

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