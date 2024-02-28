Домна Яковлева
Место рожденияг.Венева Озеренской слободы
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1786
Отец ребёнка: Терехов Василий Акимов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Терехов Василий Акимов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Терехов Василий Акимов
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Терехов Василий Акимов
Смерть
Неизвестно