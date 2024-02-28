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Домна Яковлева

Место рождения

г.Венева Озеренской слободы

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Василий Акимов

Рождение ребёнка
07.02.1786

Сын: Терехов Лука Васильев

Отец ребёнка: Терехов Василий Акимов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Терехов Иван Васильев

Отец ребёнка: Терехов Василий Акимов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Терехов Дорофей Васильев

Отец ребёнка: Терехов Василий Акимов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Терехов Ларион Васильев

Отец ребёнка: Терехов Василий Акимов

Смерть
Неизвестно

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