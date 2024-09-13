Окользаева Иулия Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окользаева Иулия Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окользаев - Солдат (Окольздаев) Даниилъ Захарович

Рождение ребёнка
26.02.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окользаев - Солдат (Окольздаев) Даниилъ Захарович

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

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