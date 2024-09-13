Окользаева Иулия Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окользаев - Солдат (Окольздаев) Даниилъ Захарович
Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область