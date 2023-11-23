Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1789
Отец: Василий
Мать: неизвестно
Иван Васильевич (1789 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался в семинарии до второго русского класса. С 1809 года — пономарь села НижнеНикульского Рыбинского уезда. 4 июня 1810 года... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Каменский Николай Иванович (1815 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. С 1822 года обучался в Мологском приходском училище, а с 1834 года — в Ярослав... Показать все
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Каменский Павел Иванович (1822 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1846 году рукоположен в... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Каменский Алексей Иванович (1834 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. Из низших школ, на службе с 1853 года. Служил пономарем в том же селе. Жена ег... Показать все
Смерть
Неизвестно