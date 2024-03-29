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Зиброва Лидия

Место рождения

Куллог, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.11.1954

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1954

Отец: Зибров Илья Матвеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Куллог, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.11.1977

Сын: Наам Эдуард Гарриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.02.1990

Сын: Наам Алексей Гарриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наам Светлана Гарриевна

Отец ребёнка: Наам Гарри Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
http://vk.com/id34421210
Место жительства
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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