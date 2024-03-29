Зиброва Лидия
Место рождения
Дата рождения23.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1954
Отец: Зибров Илья Матвеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1977
Рождение ребёнка
23.02.1990
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наам Светлана Гарриевна
Отец ребёнка: Наам Гарри Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
http://vk.com/id34421210
Место жительства
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край