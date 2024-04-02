Аргентовский Василий Александрович 1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Аргентовский Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

21.01.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Аргентовский Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Аргентовский Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Аргентовский Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.01.1898 ст.
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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