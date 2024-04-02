Аргентовский Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смерти21.01.1898 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Аргентовский Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Аргентовский Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Аргентовский Павел Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.01.1898 ст.
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан