Попов Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти11.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова (Панфилова) Нина Акимовна
Бракосочетание
19.02.1929
Рождение ребёнка
27.12.1929
Дочь: Ломакина (Попова) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Попова (Панфилова) Нина Акимовна
Призыв на военную службу
08.03.1942
Ранение
06.10.1943
Литивля, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.12.1959