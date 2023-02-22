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Попов Василий Ефимович

Место рождения

Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

11.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Попов (Айзенберг) Ефим Иванович

Мать: Попова Айзенберг (Тропынина) Пелагея Косьмина

Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Попова (Панфилова) Нина Акимовна

Бракосочетание
19.02.1929

Жена: Попова (Панфилова) Нина Акимовна

Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.12.1929

Дочь: Ломакина (Попова) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Попова (Панфилова) Нина Акимовна

Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Призыв на военную службу
08.03.1942
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Ранение
06.10.1943
Литивля, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.12.1959
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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