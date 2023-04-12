Киреев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Киреева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврикова Глафира
Мать ребёнка: Киреева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Михаил
Мать ребёнка: Киреева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Герасим
Мать ребёнка: Киреева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева ?
Смерть
Неизвестно