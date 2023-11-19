Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Матвеевна

Пелагея Матвеевна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
17.07.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.07.1911 Апухлицы Илья Михайлович Глебов Апухлицы отец крестьянин Михаил Матвеевич Глебов Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.