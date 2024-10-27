Макаров Николай Васильевич 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Николай Васильевич

Макаров Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Хорновар-Шигали

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.01.1955

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Макаров Василий Алексеевич

Мать: Макарова (Емельянова) Мария

Хорновар-Шигали
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Михайлова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
21.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Михайлова) Александра Михайловна

Хорновар-Шигали, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1941

Сын: Макаров Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Макарова (Михайлова) Александра Михайловна

Хорновар-Шигали, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Сын: Макаров Роберт Николаевич

Мать ребёнка: Макарова (Михайлова) Александра Михайловна

Хорновар-Шигали, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Михайлова) Александра Михайловна

Хорновар-Шигали, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Михайлова) Александра Михайловна

Хорновар-Шигали, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.01.1955
Хорновар-Шигали, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.