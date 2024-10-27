Макаров Николай Васильевич
Место рожденияХорновар-Шигали
Дата рождения1910
Дата смерти?.01.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Хорновар-Шигали
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1937
Рождение ребёнка
10.09.1941
Сын: Макаров Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Макарова (Михайлова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Макаров Роберт Николаевич
Мать ребёнка: Макарова (Михайлова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
?.04.1950
Рождение ребёнка
23.02.1953
Смерть
?.01.1955