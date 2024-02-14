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Пахаль Антонина Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1950

Дочь: Козлова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.02.1952

Дочь: Козлова Евгеньевна Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.04.1954

Дочь: Козлова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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