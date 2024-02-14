Пахаль Антонина Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1950
Дочь: Козлова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.02.1952
Дочь: Козлова Евгеньевна Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.04.1954
Дочь: Козлова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно