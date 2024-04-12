Бороздкин Арсений Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиПосле 1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Параскева Арсеньевна
Мать ребёнка: Бороздкина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
12.02.1873 ст.
Сын: Бороздкин Фёдор Арсеньевич
Мать ребёнка: Бороздкина Евдокия Трофимовна
ГАЯО ф230 оп11-18 д3098 стр874об-875(831) Р ФёдорАрсеньевич
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Бороздкина Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Бороздкина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1879 ст.
Сын: Бороздкин Николай Арсеньевич
Мать ребёнка: Бороздкина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
17.01.1883 ст.
Сын: Бороздкин Иван Арсеньевич
Мать ребёнка: Бороздкина Евдокия Трофимовна
ГАЯО ф230 оп11-18 д3134 стр740об-741(778) Р ИванАрсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916 ст.