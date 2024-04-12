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Бороздкин Арсений Лаврентьевич

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

После 1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Бороздкин Лаврентий Михайлович

Мать: Бороздкина Зиновья Петровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Параскева Арсеньевна

Мать ребёнка: Бороздкина Евдокия Трофимовна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.02.1873 ст.

Сын: Бороздкин Фёдор Арсеньевич

Мать ребёнка: Бороздкина Евдокия Трофимовна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3098 стр874об-875(831) Р ФёдорАрсеньевич
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Бороздкина Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Бороздкина Евдокия Трофимовна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Бороздкин Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: Бороздкина Евдокия Трофимовна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1883 ст.

Сын: Бороздкин Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Бороздкина Евдокия Трофимовна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3134 стр740об-741(778) Р ИванАрсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бороздкина Евдокия Трофимовна

Смерть
После 1916 ст.
Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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