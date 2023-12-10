Мухамадеева Вероника Рашитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978
Отец: Арсланов Рашит
Мать: Арсланова Лида
Рождение ребёнка
22.03.1999
Сын: Мухамадеев Ильнар Ильмерович
Отец ребёнка: Мухамадеев Ильмер Мирхатимович
Рождение ребёнка
27.10.2004
Дочь: Мухамадеева Аделина Ильмеровна
Отец ребёнка: Мухамадеев Ильмер Мирхатимович
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.2010
Дочь: Мухамадеева Лилиана Ильмеровна
Отец ребёнка: Мухамадеев Ильмер Мирхатимович