Прохорова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Иван Иванович

Мать: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина х Николаевна

Отец ребёнка: Галин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галин х Николаевич

Отец ребёнка: Галин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галин Николай

Смерть
Неизвестно
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