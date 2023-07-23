Прохорова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Иван Иванович
Мать: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина х Николаевна
Отец ребёнка: Галин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галин х Николаевич
Отец ребёнка: Галин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галин Николай
Смерть
Неизвестно