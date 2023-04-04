Терлецкий Гавриил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
24.02.1872 ст.
Дочь: (Терлецкая) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.02.1875 ст.
Дочь: (Терлецкая) Ксения Гавриловна
Мать ребёнка: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.05.1880 ст.
Дочь: (Терлецкая) Параскевия Гавриловна
Мать ребёнка: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.
Дочь: Ходаницкая (Терлецкая) Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна
Отец записан как Гавриил Михайлович, а мать как Анастасия Яковлевна.
Рождение ребёнка
15.06.1887
Сын: Терлецкий Семён Гаврилович
Мать ребёнка: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно