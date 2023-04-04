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Терлецкий Гавриил Николаевич

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
24.01.1871 ст.

Жена: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
24.02.1872 ст.

Дочь: (Терлецкая) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.02.1875 ст.

Дочь: (Терлецкая) Ксения Гавриловна

Мать ребёнка: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.05.1880 ст.

Дочь: (Терлецкая) Параскевия Гавриловна

Мать ребёнка: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.

Дочь: Ходаницкая (Терлецкая) Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Отец записан как Гавриил Михайлович, а мать как Анастасия Яковлевна.
Рождение ребёнка
15.06.1887

Сын: Терлецкий Семён Гаврилович

Мать ребёнка: Терлецкая (Петровская) Анастасия Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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