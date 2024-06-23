Глушак Татьяна Аркадьевна 15.05.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушак Татьяна Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1976

Сын: Глушак Сергей Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Некрасовка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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