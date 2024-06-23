Глушак Татьяна Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1976
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Некрасовка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности