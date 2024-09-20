Суровцева (Лесина) Елизавета Диамидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцева (Лесина) Елизавета Диамидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лесин Димид Матвеевич

Мать: Лесина (Чернова) Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1934

Дочь: Заева (Суровцева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Суровцев Иван Михайлович

Торбеево, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Суровцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Суровцев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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