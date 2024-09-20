Суровцева (Лесина) Елизавета Диамидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
05.01.1934
Дочь: Заева (Суровцева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Суровцев Иван Михайлович
Торбеево, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Суровцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Суровцев Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно