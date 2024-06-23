Медведев Георгий Дмитриев 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведев Георгий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Медведева (Глебушкина) Александра Кононова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Медведева (Глебушкина) Александра Кононова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Медведева (Глебушкина) Александра Кононова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Медведева) Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Медведева (Глебушкина) Александра Кононова

Бракосочетание
26.07.1898

Жена: Медведева (Глебушкина) Александра Кононова

Смерть
Неизвестно

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