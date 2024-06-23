Медведев Георгий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Медведева (Глебушкина) Александра Кононова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Медведева (Глебушкина) Александра Кононова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Медведева (Глебушкина) Александра Кононова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
26.07.1898
Смерть
Неизвестно