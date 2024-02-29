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Пономарева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Егор Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пономарев Николай Егорович

Отец ребёнка: Пономарев Егор Гаврилович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Пономарева) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Пономарев Егор Гаврилович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1885

Сын: Пономарев Петр Егорович

Отец ребёнка: Пономарев Егор Гаврилович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1887

Дочь: (Пономарева) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Пономарев Егор Гаврилович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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