Пономарева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пономарев Николай Егорович
Отец ребёнка: Пономарев Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Пономарева) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Пономарев Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
19.12.1885
Отец ребёнка: Пономарев Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
05.02.1887
Дочь: (Пономарева) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Пономарев Егор Гаврилович
Смерть
Неизвестно