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Гордей Карпов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

Между 1715 и 1741

Пол

Мужской

Отец

До 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1669 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Брыленко? Карп Иванов

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Гордей родился в тот же год, когда умер - 4 октября — Рембрандт, Харменс ван Рейн, голландский художник.В тот же год родились:# Евдокия Лопухина ( 1669 - 1731 ) царица, первая супруга Петра I (с 27 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Емельян Гордеев

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Ксения Гордеева

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1725

Сын: Назар Гордеев

Мать ребёнка: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башилов Лаврентий Гордеев

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1715 и 1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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