Гордей Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1674
Дата смертиМежду 1715 и 1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1674
Отец: Брыленко? Карп Иванов
Гордей родился в тот же год, когда умер - 4 октября — Рембрандт, Харменс ван Рейн, голландский художник.В тот же год родились:# Евдокия Лопухина ( 1669 - 1731 ) царица, первая супруга Петра I (с 27 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Емельян Гордеев
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Ксения Гордеева
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1725
Сын: Назар Гордеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башилов Лаврентий Гордеев
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Михайлова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1715 и 1741
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)