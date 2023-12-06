Трегубов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трегубов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Трегубова Надежда Александровна
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
09.06.1932
Мать ребёнка: Трегубова Надежда Александровна
Родился в «рубашке»
Рождение ребёнка
14.08.1939
Дочь: Пинигина (Трегубова) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Трегубова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
25.07.1947
Сын: Трегубов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Трегубова Надежда Александровна
Смерть
Неизвестно