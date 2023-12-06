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Трегубов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Трегубова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегубов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Трегубова Надежда Александровна

Бракосочетание
Около 1931

Жена: Трегубова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
09.06.1932

Сын: Трегубов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Трегубова Надежда Александровна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Родился в «рубашке»
Рождение ребёнка
14.08.1939

Дочь: Пинигина (Трегубова) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Трегубова Надежда Александровна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.07.1947

Сын: Трегубов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Трегубова Надежда Александровна

Смерть
Неизвестно

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