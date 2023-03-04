Ревякина Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Ревякина) Марфа Ларионовна
Отец ребёнка: Ревякин Ларион Семенов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ревякин Ларион Семенов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ревякина) Марья Ларионовна
Отец ребёнка: Ревякин Ларион Семенов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Ревякина) Пелагея Ларионовна
Отец ребёнка: Ревякин Ларион Семенов
Смерть
После 1858