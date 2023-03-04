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Ревякина Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Ларион Семенов

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Ревякина) Марфа Ларионовна

Отец ребёнка: Ревякин Ларион Семенов

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ревякин Козма Ларионович

Отец ребёнка: Ревякин Ларион Семенов

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ревякина) Марья Ларионовна

Отец ребёнка: Ревякин Ларион Семенов

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Ревякина) Пелагея Ларионовна

Отец ребёнка: Ревякин Ларион Семенов

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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