Будина Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Будина) Муза (Роза) Александровна
Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Николай Александрович
Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Венеамин Александрович
Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Устьименко (Будина) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич