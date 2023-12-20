Будина Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будина Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Будина) Муза (Роза) Александровна

Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Николай Александрович

Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Венеамин Александрович

Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будин Александр Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Устьименко (Будина) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Будин Александр Тимофеевич

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