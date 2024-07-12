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Кулешов Тимофей Ефимов

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

22.01.1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

С 1764 по 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1798 ст.

Отец: Кулешов Ефим Ермилов

Мать: Кулешова Агафия Иванова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Крестьянин МК-ГАРО Ф-627, Оп-243, Д-24 помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Ориентировочная дата рождения 22.01.1798 год Сельцо Матвеевка, Зарайского уезда, Рязанской губернии
Крещение
24.01.1798 ст.
Ильинское, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемник Павел Савельевъ
Смерть
Неизвестно

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