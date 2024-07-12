Кулешов Тимофей Ефимов
Место рождения
Дата рождения22.01.1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1798 ст.
Отец: Кулешов Ефим Ермилов
Мать: Кулешова Агафия Иванова
Крестьянин МК-ГАРО Ф-627, Оп-243, Д-24 помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Ориентировочная дата рождения 22.01.1798 год Сельцо Матвеевка, Зарайского уезда, Рязанской губернии
Крещение
24.01.1798 ст.
Ильинское, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемник Павел Савельевъ
Смерть
Неизвестно