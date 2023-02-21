Овсянников Косьма Трофимович (Федорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1816
Бракосочетание
1829
1829 Ф134-1-1953 Юкаменское О бракосочетавшихся тойже деревни отрок Косьма Трофимов Столбов Сосновского прихода починка Шавринского Феоктиста Семенова сына Кострова с дочерью девкой Евфимию 1829 Ф134-... Показать все
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Овсянникова Ефимия Феоктистовна
Двенадцатого числа деревни Сылшурской у крестьянина Косьмы Трофимова сына Столбова и законной жены его Евфимии Феоктистовой родился сын Феодор той же деревни крестьянин Исидор Ипатов сын Саламатов и т... Показать все
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Овсянникова Ефимия Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Столбова Любовь Косминична
Мать ребёнка: Овсянникова Ефимия Феоктистовна
метрические книги за 1842-1843 год не обнаружены
Смерть
Неизвестно