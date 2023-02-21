Овсянников Косьма Трофимович (Федорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянников Косьма Трофимович (Федорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1816
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1829

Жена: Овсянникова Ефимия Феоктистовна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
1829 Ф134-1-1953 Юкаменское О бракосочетавшихся тойже деревни отрок Косьма Трофимов Столбов Сосновского прихода починка Шавринского Феоктиста Семенова сына Кострова с дочерью девкой Евфимию 1829 Ф134-... Показать все
Рождение ребёнка
1832

Сын: Овсянников Федор Косьмич

Мать ребёнка: Овсянникова Ефимия Феоктистовна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Двенадцатого числа деревни Сылшурской у крестьянина Косьмы Трофимова сына Столбова и законной жены его Евфимии Феоктистовой родился сын Феодор той же деревни крестьянин Исидор Ипатов сын Саламатов и т... Показать все
Рождение ребёнка
1839

Сын: Овсянников Яков Косьмич

Мать ребёнка: Овсянникова Ефимия Феоктистовна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Столбова Любовь Косминична

Мать ребёнка: Овсянникова Ефимия Феоктистовна

метрические книги за 1842-1843 год не обнаружены
Смерть
Неизвестно
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