Шуртаков Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения26.01.1918
Дата смерти13.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1918
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Лукьянова Любовь Семёновна
Мать ребёнка: Ганина Майя Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуртаков Дмитрий Семёнович
Мать ребёнка: Ганина Майя Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганина Майя Анатольевна
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.04.2014