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Шуртаков Семён Иванович

Место рождения

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.01.1918

Дата смерти

13.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1918

Отец: Шуртаков Иван Кузьмич

Мать: Шуртакова Татьяна Васильевна

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Лукьянова Любовь Семёновна

Мать ребёнка: Ганина Майя Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуртаков Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Ганина Майя Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганина Майя Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.04.2014
Москва, город федерального значения Москва
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