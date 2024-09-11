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Кальникова Варвара Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 12.08.1921

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович

Рождение ребёнка
27.09.1908 ст.

Сын: Кальник Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.09.1910 ст.

Дочь: (Кальникова) Вера Прокопьевна

Отец ребёнка: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.02.1915

Сын: Кальников Порфирий Прокофьевич

Отец ребёнка: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
15.05.1917 ст.

Дочь: Кальникова Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.11.1918 ст.

Сын: Кальников Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Смерть
До 12.08.1921
Булатово, Барабинский округ, Сибирский край

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