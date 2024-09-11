Кальникова Варвара Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 12.08.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1908 ст.
Сын: Кальник Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович
Рождение ребёнка
16.09.1910 ст.
Дочь: (Кальникова) Вера Прокопьевна
Отец ребёнка: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович
Рождение ребёнка
25.02.1915
Сын: Кальников Порфирий Прокофьевич
Отец ребёнка: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович
Рождение ребёнка
15.05.1917 ст.
Дочь: Кальникова Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович
Рождение ребёнка
16.11.1918 ст.
Сын: Кальников Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович
Смерть
До 12.08.1921