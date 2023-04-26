Гугель (Гугель) Эта Лейбова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Гугель Гирш Евзеров
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Гугель Гирш Евзеров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фейга Гиршева
Отец ребёнка: Гугель Гирш Евзеров
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гугель Гидалья
Отец ребёнка: Гугель Гирш Евзеров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гугель Гирш Евзеров
Смерть
Неизвестно