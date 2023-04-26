Гугель (Гугель) Эта Лейбова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугель (Гугель) Эта Лейбова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гугель Цука-Берка Гиршев

Отец ребёнка: Гугель Гирш Евзеров

Рождение ребёнка
1837

Сын: Гугель Гершень Гиршев

Отец ребёнка: Гугель Гирш Евзеров

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фейга Гиршева

Отец ребёнка: Гугель Гирш Евзеров

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гугель Гидалья

Отец ребёнка: Гугель Гирш Евзеров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гугель Гирш Евзеров

Смерть
Неизвестно
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